In coda per ritirare i kit della spazzatura

Lunghe code agli ecosportelli per il ritiro dei kit della raccolta differenziata. Le nuove modalità di conferimento dei rifiuti, con contenitori e sacchetti dotati di un codice associato a ciascun utente, erano annunciate a partire dal 1° novembre. E così, sono state numerose le persone che negli ultimi giorni si sono recate nei due punti di distribuzione allestiti dal Comune e da Amsa-Egea per la consegna del materiale necessario a una corretta esposizione. Sacchetti e contenitori, a onor del vero, sono in distribuzione da giugno, ma diverse persone non ne erano ancora entrate in possesso, col risultato che centinaia e centinaia di sangiulianesi hanno affollato in questi giorni gli sportelli. Le polemiche non sono mancate. C’è chi lamenta di aver atteso fino a 4 ore prima di poter ricevere il materiale. Le lamentele riguardano anche l’accesso, a detta di qualcuno non adeguatamente regolamentato, di disabili e donne in gravidanza. "Vista la situazione, si è deciso di prorogare fino al 6 dicembre (solo all’ecosportello di via Tolstoj). Ci sarà anche una fase di tolleranza sulle sanzioni", annuncia l’assessore all’Ambiente Alfio Catania. In un primo momento dunque sarà consentito anche il conferimento dei rifiuti secondo le modalità a oggi in vigore, "fermo restando che i cittadini che nel frattempo si sono procurati l’attrezzatura sono invitati a esporre, da subito, secondo i nuovi criteri", afferma Catania. Contenitori e sacchetti “personalizzati” sono pensati per perfezionare la raccolta, spingendo gli utenti a prestare maggiore attenzione.A.Z.