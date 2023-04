In classe si sta tutti a tempo di rock

A Pieve Emanuele si trova la scuola "Gino Strada" ad indirizzo musicale dove è possibile frequentare dei corsi pomeridiani musicali non obbligatori. Uno dei più interessanti si chiama "a tempo di rock".

É presente anche il corso di informatica musicale, quello di arpa, di violino, di pianoforte, di flauto e di chitarra. I corsi musicali più frequentati dagli alunni sono quelli di pianoforte, chitarra, violino e flauto.

Tutti i corsi in questione devono essere frequentati dall’inizio della prima media fino alla fine della terza e al termine di ogni anno scolastico si svolge il saggio di fine anno durante il quale tutti gli studenti dei corsi musicali suonano e cantano dando prova delle competenze acquisite. Nella scuola la musica svolge un ruolo molto importante perché permette di far conoscere la storia dei paesi anche attraverso generi musicali più antichi, infatti durante l’anno scolastico 2021-2022, le classi prime insieme al docente di musica Valerio Nicosia hanno avuto la possibilità di costruire e suonare alcuni strumenti musicali folkloristici come la cetra, il salterio, il mandolino e l’oud. Gli alunni hanno fatto un tuffo nel passato, riscoprendo la musica folk, ovvero quei generi musicali tipici di una determinata area geografica e gruppo etnico. È generalmente un repertorio legato a gruppi etnici e geografici ristretti, riconoscibile anche per l’utilizzo di strumenti che appartengono solo a quell’area geografica (detti anche strumenti etnici), come per esempio la cornamusa per l’area britannica, o il charango per l’area andina (America del sud). Generalmente le composizioni non hanno autori, ma appartengono al repertorio dell’intero gruppo etnico. Le sue strutture musicali sono di solito semplici e ripetitive, al fine di essere memorizzate facilmente. La sua trasmissione è normalmente orale.

Ogni area geografica ha il suo repertorio, e l’area di riferimento può essere tanto estesa quanto estremamente ristretta. Alcuni esempi sono l’Irish music, la musica andina, la musica caraibica, la musica gitana spagnola e la musica subsahariana. La passione per la musica dovrebbe essere coltivata in tutte le scuole perché permette di dar voce ai pensieri dei ragazzi parlando per loro e rendendoli più sereni.

La musica ha svolto un ruolo fondamentale nell’educazione fin dall’antichità, basti pensare ai grandi filosofi e pensatori come Aristotele, Socrate e Pitagora, grandi cultori di questa disciplina che ne hanno sviscerato funzioni e potenzialità. Lo stesso Pitagora, ad esempio, sosteneva l’esistenza di una stretta correlazione tra la matematica e la musica, tanto da definirla come una serie armonica di frequenze, note e accordi calcolate in modo meticoloso per creare melodie emozionanti e ordinate. La musica diventa amica fidata dell’uomo che si adatta alle evoluzioni storiche e sociali, sostenendo, accompagnando e incoraggiando soprattutto le giovani generazioni.