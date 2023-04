In area cimitero un nuovo parco "Città sostenibile"

Due milioni e mezzo dal Pnrr per il nuovo Parco del cimitero e a Carugate un pezzo del centro è pronto a cambiare faccia. Un’opera "con un valore importantissimo – spiega il sindaco Luca Maggioni - perché ci permette di concludere la riqualificazione di un’area iniziata da anni con l’eliminazione del rotondosso (la rotatoria al centro di polemiche fra le vie Garibaldi, De Gasperi e Fidelina), l’ampliamento del parcheggio, la creazione di piste ciclabili e la pedonalizzazione di via San Francesco". La progettazione della nuova oasi che lambisce il camposanto è finita, in arrivo anche uno skatepark, attrezzature sportive varie, aree gioco per bambini, zone per le passeggiate dei cani e piste per pedoni e biker che collegheranno lo spazio rinnovato alla piscina. Sono previste piantumazioni e nuovo arredo urbano. L’area si aggiunge all’altro parco voluto dalla giunta in zona industriale: 30mila metri quadrati pagati dalle aziende in cambio di nuovi capannoni per compensare l’ampliamento del comparto. "Un altro intervento in chiave green, lo sguardo al disegno complessivo della città è scandito dalla sostenibilità - spiega il primo cittadino -. Anche in questo caso c’è una nuova ciclabile". Questa volta il conto, 250mila euro, sarà pagato da Cogecos, Rival, Lavorazioni Meccaniche, Cibofer International che beneficeranno di più spazio per le loro attività. Bar.Cal.