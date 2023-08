Immobiliare, la spirale dei prezzi Fuga da Milano e rincari nell’hinterland A Rho e San Donato aumenti record

di Andrea Gianni

MILANO

I costi delle case uniti al caro-mutui spingono fuori Milano le famiglie in cerca di un’abitazione, generando una spirale che fa crescere i prezzi anche nei centri della Città metropolitana. Calano le compravendite nel capoluogo, mentre aumentano le operazioni nell’hinterland. Una situazione fotografata dall’ultimo rapporto della Federazione Italiana Mediatori Agenti Affari (Fimaa)-Confcommercio Milano, analizzando i dati del primo semestre dell’anno. Il calo della compravendite non ha ancora provocato uno choc sui prezzi a Milano, che restano da record anche secondo l’analisi di Immobiliare.it: i prezzi di vendita hanno toccato la media di 5270 euro al metro quadro, in rialzo del 5,4% su base annua.

"Si assiste a un aumento dei prezzi – spiega Marco Zanardi, consigliere Fimaa – in particolare nelle zone coperte da nuove fermate della metropolitana". E crescono anche i canoni degli affitti. La domanda, quindi, si sposta sempre più fuori città, dove i prezzi pur in aumento sono più abbordabili. "I prezzi inferiori e la disponibilità di nuove abitazioni hanno interessato soprattutto acquirenti giovani – aggiunge Flavio Bassanini, vicepresidente vicario Fimaa MiLoMb – che hanno scelto i Comuni meglio serviti dalla metropolitana e dalla ferrovia". Un effetto anche dello smart working che "fa apprezzare abitazioni di metratura comoda, con spazi aperti come terrazzi e giardini". Così a Magenta i prezzi sono aumentati del 2%, a Bresso del 3%. A Buccinasco crescono del 3,5%, a Melzo del 4%. a Rho del 4,5%. San Donato Milanese registra l’aumento maggiore, con un +5%.

