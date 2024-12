"Il volto migliore della comunità". Consegnate le Calderine d’Oro sport, volontariato e assistenza

Attenzione al sociale e tanto sport nell’edizione 2024 delle Calderine d’Oro, le onorificenze che l’Amministrazione ogni anno assegna a cittadini e associazioni che nel loro agire quotidiano si sono distinti per spirito di servizio a favore della comunità. A ricevere la benemerenza è stata Giada Maslovaric, psicologa e psicoterapeuta padernese, esperta in interventi relazionali in contesti di emergenza, che insieme al gruppo Emdr 0-18 "ha dato, a titolo volontario, un contributo fondamentale alla comunità nella gestione post traumatica, a seguito dei degli eventi accaduti la notte del 31 agosto".

"Commossa e grata. Ho fatto il mio lavoro, con dedizione e passione - ha commentato la professionista, intervenuta per sostenere studenti, docenti e genitori dopo la strage di via Anzio -. Mai avrei pensato di dover intervenire nella mia città, a seguito di un evento così drammaticamente dirompente. Un piccolo contributo, un tassello per rialzarsi e ripartire. Un passo alla volta. Insieme". Il secondo riconoscimento è andato a Giuseppe Figini, collaboratore di Vincenzo Torriani nell’organizzazione del Giro d’Italia e di altre importanti corse ciclistiche. Giornalista sportivo di lungo corso, è stato componente della commissione tecnica di Federciclismo. "Ha raccontato con passione e grande competenza il mondo del ciclismo italiano, diventando una figura di riferimento per gli appassionati del Giro e per la stampa nazionale ed internazionale".

Giovanni Rizzo ha dedicato la sua vita a promuovere il benessere e i valori dello sport a Paderno. È stato insegnante di ginnastica, fondatore e presidente della Ssd Gynmusic dal 1986. "Ancora oggi continua a dedicarsi alla promozione del benessere in particolare nei confronti della popolazione anziana". Don Paolo Stefanazzi, ex parroco della comunità pastorale Santi Ambrogio e Martino, "ha rappresentato un punto di riferimento importante per le comunità di Palazzolo Milanese e Cassina Amata, promuovendo a livello cittadino valori di accoglienza, solidarietà e impegno educativo". Calderina anche a Gianfranco Levati, fondatore nel 1964 dell’omonimo studio, che quest’anno festeggia il traguardo dei 60 anni e che è stato uno dei primi studi commercialisti di Paderno.

Infine, la benemerenza alla memoria è andata a Eugenio Marelli, storico esponente della politica cittadina e del volontariato, scomparso a gennaio. Socialista di lungo corso, è stato consigliere comunale in più mandati, "distinguendosi per la sua capacità di condurre sempre un dialogo competente, franco e costruttivo".