Il volo di Amelie. Cani e cavalli per stare meglio

Amelie è “tornata“ in uno dei suoi ambienti preferiti. La piccola bollatese è mancata a causa di un tumore al cervello a soli 11 anni, nel 2023. La grande forza di volontà dei genitori e di tante persone amiche ha fatto in modo che una tragica esperienza si trasformasse in un’occasione per aiutare gli altri. Amelie amava la musica, i cavalli, la danza. Aveva tanti interessi e finché ha potuto li ha portati avanti. Dal triste giorno della scomparsa l’associazione Davide il Drago di Bollate, di cui i genitori Katharina e Gianni fanno parte, ha attivato il progetto “Il volo di Amelie“, visibile nel sito dell’associazione in cui sono stati raccolte donazioni da privati e aziende. Da qui ha preso forma anche il progetto “La stanza di Amelie“, un laboratorio di letture assistite per ragazzi con bisogni speciali. A realizzare l’idea è stata “L’Isola che c’è“, ai tempi associazione di cui Amelie faceva parte e dove praticava ippoterapia. In quasi due anni l’associazione è riuscita a creare appuntao “La stanza di Amelie“ nella sede operativa all’“Equilibrio Ranch“ di Cardano al Campo, punto di riferimento per le terapie con gli animali. A questo si aggiunge anche la pet therapy con il coadiutore del cane Rosalba Bellani e i cani Nina ed Ettore. I terapisti sono coordinati dalla psicologa e psicoterapeuta Anna Maronati che è anche la titolare dell’Equilibrio Ranch. Qui si svolgono diversi progetti sociali, tra cui quelli dedicati ad Amelie. "Siamo molto contenti che questo progetto sia stato realizzato e ringraziamo per le donazioni ricevute. Hanno permesso di sostenere il progetto. Quando è mancata Amelie ci siamo ripromessi di trasformare il dolore in qualcosa di positivo per altre persone. Siamo sicuri che Amelie sarebbe contenta nel vedere questo magnifico posto e l’aiuto che sta dando ad altre persone", concludono i genitori Katharina e Gianni. Davide Falco