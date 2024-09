Il paralimpico Liverani ospite oggi allo Scirea

All’open day dello sport ,che si terrà dalle 15,30 al Centro Scirea di via Cilea, ci sarà come ospite speciale il pluripremiato atleta paralimpico Andrea Liverani, medaglia di bronzo nel tiro a segno specialità R4 - fucile ad aria compressa 10 m in piedi SH2 ai Giochi di Tokyo. Nato a Milano nel 1990, fin da piccolo si è cimentato in diverse discipline sportive, fino alla pallacanestro. A 20 anni il grave incidente stradale, che gli fa perdere l’uso delle gambe. Dopo la lunga convalescenza e la riabilitazione, Andrea riscopre lo sport: impara a giocare a pallacanestro in carrozzina e poi nel 2014 sboccia la passione del tiro a segno, fino ai traguardi olimpici.