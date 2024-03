Il Municipio 4: il tram 27 dev’essere potenziato

Aumentare le frequenza e garantire la regolarità delle corse del tram della linea 27. Ma non solo. "Atm deve utilizzare mezzi con pedana ribassata per permettere alla popolazione fragile di poter raggiungere facilmente il centro", sottolinea la consigliera di Forza Italia del Municipio 4 Laura Schiaffino, prima firmataria di una mozione approvata dal “parlamentino“ che chiede al sindaco Giuseppe Sala e all’assessora alla Mobilità Arianna Censi "di adoperarsi per migliorare in tempi brevi almeno la regolarità della linea 27, garantendone il puntuale funzionamento, in modo da iniziare a contenere finalmente il peggioramento del servizio rilevato in questi mesi dai cittadini".

La battaglia del Municipio 4 è iniziata nel luglio 2023, quando il Comune ha deciso di abolire l’autobus della linea 73 a seguito dell’entrata in funzione della nuova M4 che congiunge piazza San Babila all’aeroporto di Linate. Una decisione, quella presa dalla Giunta di Palazzo Marino, che ha sollevato molte polemiche. Un parte della maggioranza di centrosinistra e tutta l’opposizione di centrodestra in Comune hanno chiesto di ripristinare la linea 73, un autobus che permetteva un collegamento più comodo dall’area più a est della città fino al centro storico, lungo sull’asse Corsica-XXII Marzo, soprattutto per molti anziani, poco abituati a utilizzare la metropolitana.

Schiaffino, supportata dal capogruppo di Forza Italia in Comune Alessandro De Chirico, racconta che "visto che tutte le iniziative adottate per ottenere la riattivazione della linea 73, al momento non hanno avuto esito, si è ritenuto necessario concentrare le energie sul miglioramento del servizio del tram 27, che viaggia in sede protetta, chiedendo di garantire la regolarità delle frequenze, in modo da mantenere un buon collegamento con il centro città e con i vari servizi che vi si trovano". Una soluzione-tampone, da un certo punto di vista, ma comunque utile a molti residenti dell’area orientale del capoluogo lombardo. "Nei mesi successivi, a seguito dei lavori sul capolinea di piazza Fontana, sul percorso del 27 hanno cominciato a viaggiare anche tram a pianale ribassato, migliorando l’accessibilità delle vetture", continua la consigliera azzurra del Municipio 4, la quale, subito dopo, aggiunge: "Purtroppo quella che è andata in crisi è la regolarità delle corse".

Da qui la mozione approvata dal “parlamentino“. L’obiettivo, dicono in coro Schiaffino e De Chirico, è "rispondere pragmaticamente alle esigenze dei cittadini".

M.Min.