"Il mio Paese è bello" L’intreccio tra culture raccontato dai ragazzi

"Il mio Paese è bello" festa interculturale, alla sua quinta edizione, in scena nel cortile della scuola media Alessandro Manzoni organizzata dalla referente interculturale dell’istituto scolastico Quintino Di Vona Elena Franchin con il supporto delle Acli e il patrocinio del Comune: "L’evento della giornata di oggi è l’apice del lavoro svolto durante l’anno scolastico con i ragazzi, sottolineando punti in comune fra le diverse culture". Laboratori, mostra fotografica e momenti di canti e danze popolari dei dieci paesi stranieri cui appartiene il 30% dei 1.800 alunni che frequentano l’istituto Scolastico Quintino Di Vona. " In questa giornata ci sono diverse comunità di stranieri, ognuna di loro ha allestito uno spazio dando espressione della cultura del proprio Paese – dice la dirigente scolastica Anna Bonarrigo –. La manifestazione di oggi è il finale di una trama colorata fatta dell’unione di diversi punti culturali diversi. Questa è la scuola, un intreccio di culture inserite in un disegno bellissimo che è un valore educativo importante". Partecipazione numerosa alla manifestazione interculturale dopo un periodo di fermo obbligato " Sono contenta di questo momento che manca da qualche anno", ha dichiarato l’assessore alla scuola Rosetta Stavola. Stefano Dati