Il Levi Montalcini vince le Olimpiadi di Cittadinanza

I ragazzi del Rita Levi Montalcini di Cernusco, scuole elementari di via don Milani e via Mosè Bianchi, categoria Baby, hanno vinto le Olimpiadi nazionali di Cittadinanza. Primi classificati davanti ad altre 74 scuole in arrivo da tutto il Paese con un percorso di consapevolezza sui valori della Costituzione. Protagonista, l’educazione civica e ora la preside Margherita Serra aspetta il diploma con l’Olimpia d’Oro e la lettera di congratulazioni del presidente Sergio Mattarella. "Un risultato straordinario" per l’istituto comprensivo impegnato da sempre in questo campo. I cernuschesi sono arrivati primi con 2.380 punti. Un’iniziativa che collega allievi da Nord a Sud e porta a condividere esperienze.

Bar.Cal.