Il fuoco cova nel sottobosco Brucia un altro ettaro di parco

Vigili del fuoco e volontari del Nucleo antincendio boschivo ancora al lavoro nel Parco delle Groane tra Cesate e Limbiate. Giovedì sera, intorno alle 21, le fiamme hanno interessato la zona di Cesate nelle vicinanze della 12esima strada e bruciato quasi un ettaro di bosco. Poco distante è stata interessata anche la pineta, area considerata “sito di interesse comunitario“, che purtroppo ha subito danni ingenti. Gli altri due fronti del fuoco sono a Barlassina e Limbiate, dove sono bruciate sterpaglie e sottobosco. I roghi sono la ‘coda’ del maxi incendio divampato lunedì sera, che ha visto impegnati più di 25 mezzi e decine di pompieri e che ha già bruciato sei ettari di parco. Ieri per tutta la giornata pompieri e volontari hanno lavorano nel parco per bonificare le aree rimuovendo il substrato del bosco per impedire ai focolai di riprendere a bruciare. Ro.Ramp.