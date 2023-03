Il direttore generale dell’Irccs "Bisogna ampliare l’assistenza"

Mario Colombo, direttore generale dell’Istituto Auxologico ha tenuto a sottolineare l’importanza del progetto nato in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia: "Oggi i disturbi del comportamento alimentare rappresentano una sfida non solo della medicina – per la prevenzione, la cura e la loro riabilitazione – ma anche, e forse soprattutto, per l’organizzazione del nostro Sistema sanitario nazionale. La nostra Fondazione, tradizionalmente impegnata nella ricerca scientifica e nella cura di questa grave patologia, evidenzia la necessità di ampliare l’offerta sanitaria complessiva, graduando in modo scientificamente e clinicamente appropriato i livelli di assistenza che devono comprendere centri ambulatoriali, strutture ospedaliere dedicate e la fase acuta e riabilitativa, nonché forme residenziali di lungo periodo per l’accompagnamento del paziente". Serve un approccio globale, che si basi anche su studi che vedano la collaborazione integrata di specialisti diversi. "L’Istituto Auxologico – ha affermato il direttore scientifico Gianfranco Parati – si occupa di ricerca sperimentale e clinica nel campo delle patologie neurologiche, psicologiche, endocrino-metaboliche e cardiovascolari". La collaborazione tra i diversi laboratori dell’Istituto può aiutare a fornire supporto ai giovani impegnati nello sport.