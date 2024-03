Il Comune cerca imprese disposte ad entrare nell’Alleanza per il Clima

Il Comune cerca imprese disposte ad entrare nell’Alleanza per l’Aria e il Clima. "L’obiettivo – si legge nella determina dirigenziale di Palazzo Marino – è creare una cornice di collaborazione stabile tra imprese operanti nel territorio cittadino e Comune di Milano" per "un lavoro congiunto" finalizzato a raggiungere traguardi quali "la decarbonizzazione, la qualità dell’aria e la neutralità climatica". Il punto di riferimento dell’Alleanza è il Piano Aria e Clima approvato dal Consiglio comunale. Su questo si punta ad innescare "buone prassi" e scambi virtuosi tra pubblico e privato. Due le fasi previste da Palazzo Marino. La prima fase si esaurirà a settembre 2024 e prevede la pubblicazione dell’avviso pubblico per la raccolta delle candidature e la stesura delle linee guida dell’Alleanza. La seconda fase, da settembre in avanti, coinciderà con l’avvio delle iniziative e delle attività del nuovo sodalizio nonché col monitoraggio e la revisione degli esiti. I titolari delle imprese intenzionati ad entrare nell’Alleanza dovranno partecipare ad incontri della durata complessiva di 15 ore e calendarizzati tra i mesi di aprile (primo incontro il 23) e giugno (l’ultimo incontro di questa prima serie è in agenda per l’11). "Il Comune di Milano – si legge sempre nella determina pubblicata da Palazzo Marino – metterà a disposizione il proprio team di lavoro dedicato – inclusi tecnici ed esperti di facilitazione – nonché gli spazi fisici e on line per lo svolgimento delle attività".

Gi.An e M.Min