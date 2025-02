Il 7 marzo compie 160 anni

I restyling della storica libreria Rizzoli sono sempre coincisi con ricorrenze e restauri importanti della Galleria Vittorio Emanuele: il 1967 per il centenario dell’inaugurazione del Salotto dei milanesi, il 2014 i restauri per l’Expo. Il prossimo 7 marzo, dunque, cadrà il 160° anniversario della posa della prima pietra della Galleria, precisamente nel 1865 alla presenza proprio del re Vittorio Emanuele II. E anche quest’anno si profilano interventi importanti per il Salotto, come i lavori di riqualificazione in via Silvio Pellico di cui parliamo nella pagina a fianco.

In Galleria, oltre alla Rizzoli, aperta nel 1949, ci sono altre due librerie: Bocca, la più antica (dal 1930) e Feltrinelli, con una storia più recente: è nel Salotto dal 2006.