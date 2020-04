"Adottiamo i parchi cittadini". Rinnovato in tempi di pandemia il “Patto di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani”, stretto fra amministrazione e Uniter di Arese. Sotto le ali protettrici dei volontari, oltre al Parco della Roggia in viale dei Platani e al Parco Papa Giovanni Paolo II in viale Einaudi, finisce un altro dei parchi più frequentati di Arese, quello di via Allende. "Siamo molto grati ai volontari che hanno scelto di occuparsi di un bene comune - il commento del sindaco Michela Palestra -. Questo non significa certamente sostituirsi all’ente pubblico, ma collaborare alla cura di un bene di tutti, mettendo a disposizione il proprio tempo". Coinvolto anche i cittadini e le scuole.

Mon.Gue.