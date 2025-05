I Gruppi di Volontariato Vincenziano: via alla fiera del vintage per beneficenza

Anche quest’anno i Gruppi di Volontariato Vincenziano di Milano invitano alla tradizionale Fiera di Maggio nella storica sede di via Ariberto 10 dove, dal 1893 si rinnovano gesti concreti di solidarietà e accoglienza. Da oggi al 10 maggio si svolgerà la Fiera del Vintage, un’occasione imperdibile per chi ama il fascino del passato: abiti, accessori, oggetti curiosi e introvabili tutti selezionati con cura aspettano il pubblico per sostenere le attività benefiche della Associazione. Dal 22 al 24 maggio, invece, sarà la volta della Fiera di Primavera, un appuntamento ricco di proposte, dalla gastronomia alla biancheria fino ai libri e agli oggetti regalo. "Sembra incredibile, ma la Fiera dei Gruppi di Volontariato Vincenziano esiste da oltre 130 anni ed è sempre nello stesso luogo in via Ariberto 10. Anche a quell’epoca le proposte spaziavano dalle golosità gastronomiche (preparate allora nelle case dei volontari) fino alla biancheria ricamata a mano. Un appuntamento annuale molto atteso, soprattutto da chi doveva preparare il corredo da sposa per le figlie", racconta una volontaria.