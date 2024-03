I 90 anni della “Leonardo“: "Portateci i vostri cimeli"

di Marianna Vazzana

Il volto di Leonardo da Vinci è coperto da un paio di occhiali che disegnano il numero 90. Sono gli anni della scuola primaria Leonardo Da Vinci (+1, visto che l’inaugurazione risale al 1933) di Città Studi, che verranno celebrati con una grande festa sabato 13 aprile dalle 10 alle 15. Non a caso il disegno del genio del Rinascimento di cui l’istituto porta il nome è sulla locandina con il programma che prevede oltre ai saluti istituzionali e di ospiti speciali, come l’ex alunno Gad Lerner – ma tra le celebrità che hanno imparato a scrivere tra i banchi di questo plesso ci sono anche Paolo Maldini e Fabio Rovazzi – una serie di attività in piazza, meteo permettendo, e dentro la scuola, su prenotazione (per informazioni: amicidellaleonardo.org e canali social, dove ci sarà la locandina con il Qr Code). Presenti anche maestri e alunni di decenni fa, alcuni ultranovantenni, che hanno visto la scuola nascere. E fervono i preparativi per allestire “La stanza dei ricordi“: per questo l’associazione dei genitori Amici della Leonardo chiama a raccolta ex alunni ed ex maestri che vogliano condividere cimeli come pagelle, foto (da consegnare in fotocopia) ma anche eventuali oggetti come grembiuli, medaglie o altro da esporre quel giorno, così da consentire a tutti di fare un viaggio nel tempo. Per riportare a galla ricordi e far conoscere, a chi non c’era, un pezzo della propria vita e della scuola stessa (info@amicidellaleonardo.org e presidente@asldv.org).

Chi ha frequentato le elementari alla Leonardo è invitato pure a coinvolgere i propri ex compagni con cui è ancora in contatto per poter ricreare la foto di classe nel 2024. Nel pomeriggio ci sarà anche l’estrazione della Lotteria, con in palio una cena per due (per maestre e maestri) e una birra di gruppo al pub Matricola (per le ex classi). Non solo: l’aula storica sarà ricreata con il materiale del museo della scuola – banchi, lavagne e accessori di più epoche – che ora è stato smantellato in vista di lavori di ristrutturazione. "Invitiamo tutti gli abitanti del quartiere e non solo a partecipare, portandoci materiale per l’Operazione Amarcord", spiega Daniela Faggion, dell’associazione Amici della Leonardo. Sabato 13 aprile la festa sarà per tutti, in particolare per gli 800 bambini che oggi la frequentano. Realizzata per l’occasione, in collaborazione con il Municipio 3, anche un’edizione speciale del giornalino “Salaino“. "Il dna della scuola è rimasto lo stesso – commenta il dirigente scolastico, Antonio Re – con attenzione all’ambito sportivo e non solo. Ma la scuola segue il passo del mondo che cambia".