In un hotel di lusso di Milano con droga e pistola calibro 9: arrestato commerciante d’auto

Milano, 17 novembre 2023 – Agli agenti che hanno bussato alla porta della sua stanza di hotel ha consegnato spontaneamente qualche grammo di marijuana. Sperava bastasse, ma non è stato così. Un uomo di 37 anni, italiano, è stato arrestato giovedì notte a Milano con l'accusa di detenzione abusiva di arma clandestina dopo essere stato trovato in possesso di una calibro 9 con matricola abrasa.

Tutto è iniziato verso l'1.30, quando i poliziotti delle volanti hanno controllato tre uomini - tutti albanesi - che erano fermi fuori dall'hotel di lusso, a due passi dalla stazione Centrale. Dopo aver scoperto che avevano prenotato una stanza proprio nella struttura, gli agenti hanno deciso di controllare e all'interno della camera hanno trovato il 37enne, che si è qualificato come commerciante di auto e che ha spontaneamente dato 22 grammi di marijuana, motivo per cui è stato indagato per spaccio.

Da una borsa dell'uomo, però, è poi saltata fuori un Beretta con matricola abrasa, che è stata sequestrata e sarà analizzata per verificare se, e quando, sia stata utilizzata. C’è da capire da dove proviene e se sia stata usata in qualche 'colpo’.

Anche uno degli albanesi è stato arrestato perché è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per condanne per furti.