Guida allo sport (in 86 indirizzi) dal surf allo sci

"Milano è la città dove tutto si può fare, anche sciare senza montagne e surfare senza il mare". Il viaggio di Federica Venni negli 86 luoghi più importanti dello sport milanese parte da questa premessa che lascia ben sperare. Nel libro “C’è un pugile sul Duomo’’ (66thand2and, 16 euro), infatti, la giornalista di “Repubblica’’ non si occupa solo dei templi dello sport meneghino, dallo stadio di San Siro al velodromo Vigorelli, fino all’Arena civica e all’ex Palalido ora Allianz Cloud, ma va a caccia di storie legate a sport meno popolari ma che qui non definiremmo mai “sport minori’’, perché il volume li tratta con la stessa dignità del calcio. E allora ecco i racconti della Venni sul surf all’idroscalo e sullo sci al Monte Stella – la cosiddetta Montagnetta di San Siro – dove nel 1984 un giovanissimo e sconosciuto Alberto Tomba vinse uno slalom parallelo di Natale che gli valse la promozione dalla nazionale B alla nazionale A.

Sì, a Milano è proprio possibile fare qualsiasi tipo di sport, persino il beach volley senza mare e senza spiagge e addirittura d’inverno. All’interno del Moto Club Milano ci sono due campi di beach volley (la pallavolo sulla sabbia), uno all’aperto e uno al coperto, gestiti dalla società Open Beach. L’autrice del libro parla di luoghi dove lo sport trova una dimensione umana a tratti persino poetica, dal playground per il basket in via Dezza al campo di bocce di via Morgagni fino all’Heracles Gymnasium di via Padova, in cui una palestra per la boxe è diventata anche un luogo per concerti e presentazione di libri. A proposito di pugilato, vi sarete chiesti il perché del titolo del libro. Semplice, perché sul Duomo ci sono due statue che raffigurano due boxer: Primo Carnera ed Erminio Spalla. Lo sport, a Milano, sta persino in vetta alla Cattedrale.

Massimiliano Mingoia