A causa di un guasto legato all’impianto elettrico, la sede della polizia locale in via Gioia è stata temporaneamente chiusa. Il Comune ha spostato per ora gli uffici e gli sportelli nella sede del municipio in via IV Novembre. Per contattare la polizia locale il numero è 02-48418279 (per le emergenze, per tutte le altre informazioni: 02-48418270).F.G.