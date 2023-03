Gorgonzola, check up al posto della mimosa: "Il regalo per le lavoratrici"

Mammografia oppure ecografia o visita senologica a firma Lilt, gratuite e in azienda

Gorgonzola (Milano), 8 marzo 2023 - Niente mimose o gadget per la festa della donna, per le oltre 30 dipendenti il regalo per l’8 marzo è in salute: mammografia, oppure ecografia o visita senologica a firma Lilt, gratuite e direttamente in azienda, per le donne di Nte Process, storica azienda gorgonzolese dell’impiantistica industriale.

Ma il regalo è inclusivo: agli oltre 50 dipendenti di genere maschile attivi in azienda la stessa possibilità, da "passare" a mogli, compagne, madri, figlie o sorelle. Non è la prima volta che Nte, che ha sede a Gorgonzola e vanta un pionieristico centro pilota di ricerca e sperimentazione nella vicina Pessano con Bornago, sceglie di donare ai collaboratori qualcosa di utile, ovvero la prevenzione.

"Abbiamo voluto ripetere questa bellissima iniziativa - così Roberta Novelli. responsabile delle risorse umane - proprio per condividere con il nostro personale l’importanza dei controlli. L’anno passato, in occasione della prima edizione, avevano aderito la totalità delle collaboratrici e, con soddisfazione, anche numerose familiari dei dipendenti maschi. La nostra azienda, del resto, è sempre stata aperta ad iniziative volte al welfare e al benessere dei dipendenti. Questa iniziativa che abbiamo voluto concreta ed inclusiva, è una sorta di fiore all’occhiello anche per questo: pur avendo scelto la festa della donna e il cancro alla mammella come doppio focus, abbiamo voluto che non solo le donne fossero protagoniste della giornata ma anche gli uomini, per un dono speciale alle proprie mogli, compagne o figlie".

Non solo visite ed esami gratuiti. In azienda in questa settimana saranno diffusi messaggi attraverso la rete Intranet e tutti i canali di comunicazione interna relativi a stile di vita, alimentazione, corrette azioni di prevenzione da seguire da giovani e meno giovani. Il partner, di primo ordine: la Lega Italiana per la lotta al tumore. "Regalare prevenzione - così Luisa Bruzzolo, direttore generale di Lilt Milano Monza e Brianza - è un invito a volersi bene. Un dono prezioso dunque per la giornata dedicata alle donne". Ma anche un appello urgente. "Durante l’emergenza pandemica il numero delle mammografie si è dimezzato e le conseguenze si vedono, tradotte in un numero crescente di diagnosi di tumore al seno in fase avanzata".

Due parole ancora su Nte, provider che accompagna le aziende nella progettazione e realizzazione di impianti industriali chiavi in mano. Un orgoglio cittadino: Nte è nata quasi 30 anni fa da una famiglia gorgonzolese doc. E così si va avanti: il ceo è Fabio Novelli, figlio del fondatore Albino, la figlia Roberta è responsabile delle risorse umane.