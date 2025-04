Gorgonzola dedicherà la Camminata rosa all’assessora Ornaghi

In marcia in rosa a sostegno della ricerca sui tumori femminili, e quest’anno la kermesse è dedicata a Nadia Ornago (nella foto), l’assessora ai lavori pubblici stroncata poche settimane fa da una malattia fulminante: "Non la dimentichiamo".

La terza edizione della Camminata rosa si tiene il prossimo 3 maggio, a partire dalle 10 del mattino, con partenza dal centro sportivo. È promossa da Asd Olimpia e Comune con il supporto di Tempocasa. L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ieo Monzino che si occupa appunto di sostegno alla ricerca e sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori. Il programma della giornata prevede il ritrovo alle 9,30 in largo Olimpia, di fronte al centro sportivo comunale, poi la partenza della marcia, l’arrivo alle 11,30 in piazza Italia, dove sarà allestito un ristoro a cura della Pro loco. Al termine della manifestazione un momento di allegria con balli di gruppo. La quota di iscrizione si potrà versare anticipatamente giovedì 24 dalle 16.30 al centro sportivo comunale, lunedì 28 e mercoledì 30 nei locali di Clima VI in via Cavour 22. Tutto, come si diceva, sarà devoluto a scopo benefico.

La scomparsa di Nadia Ornago ha profondamente colpito tutta la comunità: impegnata nel sociale e nell’associazionismo e fra le fondatrici della lista civica Insieme per Gorgonzola, è stata per 5 anni presidente del consiglio comunale e poi assessora della giunta Scaccabarozzi.