Giornata della salute mentale. Allo SpazioArte festa a tema

Una festa e un open day "per immaginare una nuova integrazione e valorizzare la persona con l’obiettivo di iniziare un percorso di recovery, ovvero di recupero e guarigione". In occasione della Giornata mondiale della salute mentale domani l’Asst Nord Milano organizza un pomeriggio dedicato alla condivisione "per uscire dai pregiudizi, abbassare il volume del disagio, guardare il mondo e il futuro con serenità ed equilibrio". Dalle 17 a SpazioArte festa a tema benessere mentale con musica, performance e cocktail bizzarri rigorosamente analcolici. Come il Depression Fruit, drink per tirarsi su con i colori e i sapori vivaci della frutta, e altri dai nomi studiati per dare vita all’Aperimente, l’aperitivo del social bar "Menta e Rosmarino" che inizia con un recovery snack per proseguire alle 19,30 con la cena. Il cibo per la mente si potrà consumare nel salotto della compagnia IMov Teatrali: performance, movimenti liberatori, scene di vita.

E poi letture, momenti terapeutici con l’associazione di familiari e utenti "La Svolta" e le playlist scelte dagli utenti del Dipartimento di salute mentale e dipendenze. In mostra le opere create nei laboratori di falegnameria e gli scatti che raccontano le attività di orto e arte terapia.

L’animazione proseguirà fino alle 21.30 con le sessioni liberatorie di ballo e il live della band I Patagarri.

All’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo invece sempre domani si svolgeranno altre iniziative.

In particolare dalle 14,30 alle 18 sarà possibile parteciare allo screening su ansia e depressione e a un incontro dedicato agli addii del mondo femminile, dal nido vuoto ai genitori nel fine vita.

Laura Lana