Giochi, racconti, canzoni a Novate Milanese per divertirsi

Ultime due settimane per le attività di “Estate insieme 2023” , iniziativa del Comune di Novate, settore interventi sociali, organizzata con la cooperativa Piccolo Principe di Milano, la cooperativa edificatrice “La Benefica”, Auser Novate e con il Circolo Sempre Avanti “Angelo Airaghi”. Le iniziative sono dedicate a tutte le persone che trascorreranno in città le settimane estive di luglio e agosto. Dopo le giornate di luglio e i primi di agosto, sospese solo la settimana del Ferragosto, è ancora possibile partecipare per due settimane, ai pomeriggi organizzati. Lunedì 21 e 28, le persone possono partecipare a “Memoria in gioco”, giochi per la mente, al centro anziani di via Repubblica 15, dalle 10.30 alle 11.30. Sempre al centro anziani, martedì 22 e 29 agosto "Racconti d’estate, attività di socializzazione tramite il racconto condiviso, dalle 10.30 alle 11.30. Mercoledì 23 e 30 agosto, lezioni di Macchiavelli, gioco con le carte, sempre al centro anziani, dalle 14 alle 15.30. Giovedì 24 nei cortili della Benefica di via XXV aprile 41, “Le canzoni del cuore“, mentre venerdì 25 agosto e 1 settembre, al Circolo di via Bertola ci sarà la tombolata. Le attività sono tutte gratuite e per informazioni e conferme è possibile chiamare il numero 02.84893234. La collaborazione tra le diverse realtà continuerà anche nei mesi successivi, con nuove idee e proposte per i cittadini.

Davide Falco