Il pollo "Giannasi” passa alla grande distribuzione. Il fondatore dello storico chiosco: “Ci ingrandiamo ma restiamo noi”

Milano – “Io sono felice. Perché ho trovato un’azienda che ha la mia stessa filosofia e che è infinitamente più grande di me. Quindi potrò sia andare in pensione tranquillo e sereno e sia accontentare mia figlia, che desiderava da tanto tempo espandere l’attività. Io le dissi che, finché ci fossi stato io a tenere le redini in piazza Buozzi, non sarebbe cambiato nulla. Ma adesso i tempi sono maturi”. Dorando Giannasi, che ha quasi 79 anni, per i milanesi è “il re del pollo allo spiedo”. Il suo storico chiosco di Porta Romana, aperto quasi 60 anni fa, è ormai un’istituzione ed è preso d’assalto a pranzo e a cena. Ora volta pagina entrando nell’orbita di Finiper Canova, gruppo della grande distribuzione organizzata ancora oggi controllato dal suo fondatore, l’imprenditore ultra novantenne Marco Brunelli.

In una nota, il gruppo Finiper Canova ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza del chiosco milanese. “Questa collaborazione – si legge in una nota – vuole accompagnare il percorso di crescita di Giannasi che mira a espandere la propria presenza sul territorio, con l’apertura di nuovi chioschi e punti vendita, mantenendo intatta la sua identità e tradizione”. Il gruppo “si impegna a rispettare e preservare i valori fondanti che hanno reso Giannasi un’icona cittadina, garantendo la continuità in termini di qualità, servizio e coerenza con la sua storica offerta. La continuità sarà anche garantita da Paola Giannasi, figlia del fondatore, che rimarrà attiva nella gestione del brand meneghino, ispirandone lo sviluppo futuro”.

Il signor Giannasi è sempre presente in piazza Buozzi, “anche se ho già passato il testimone a mia figlia – fa sapere –. Però mi piace continuare ad andare, anche solo a dispensare consigli” nell’attività che è la sua creatura nata nel 1967, aperta insieme alla sorella Graziella e al fratello Luciano e che negli anni è cresciuta, arrivando a oggi con 27 dipendenti.

Adesso comincia un nuovo capitolo con il gruppo Finiper Canova, che ha chiuso il 2023 con oltre tre miliardi di fatturato, e si suddivide in quattro aree: ipermercati Iper La grande i, supermercati Unes, diverse insegne legate al settore della ristorazione e le attività immobiliari. “Sono contento – evidenzia Dorando Giannasi – perché il gruppo ha una lunga storia alle spalle, è molto serio e condivide i miei stessi principi: mette al centro la qualità e il rispetto dei clienti, delle persone. E io, comunque, anche se mi metto di lato, continuerò a esserci”.