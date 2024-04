Genitori imbianchini a Bresso. E le scuole saranno più belle

Mamme e papà in azione per dipingere le pareti delle aule, per sistemare i banchi e le cattedre, per aggiustare i canestri e gli arredi dei playground, e per pulire i prati e i vialetti dei cortili; nei plessi scolastici comunali del territorio di Bresso sono scattate le Giornate dell’Impegno civile, con i genitori, con i rappresentanti dei Comitati scolastici e con i volontari della Protezione civile cittadina, tutti impegnati a migliorare gli spazi interni e all’aria aperta, utilizzati dai loro figli. Durante gli scorsi weekend, i "lavori" di abbellimento e di riorganizzazione hanno interessato rispettivamente, prima le due medie, e, poi, le quattro elementari: oggi, sarà la volta delle materne, come la "Giovanna Alfieri" di via Roma e la "Cino del Duca" di via Campestre, entrambe comunali: "Ringrazio i genitori, i bambini, i ragazzi e i volontari che hanno partecipato – conclude la vicesindaco con delega all’Istruzione, Cristina Dimasi –. Un plauso ai Comitati genitori che hanno organizzato gli eventi".

Giuseppe Nava