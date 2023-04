Gare separate Il Consiglio: no alle cessioni

Con 17 voti a favore, tre contrari e 9 astenuti il Consiglio comunale ha approvato ieri un ordine del giorno che "impegna il sindaco e la Giunta comunale a garantire che il servizio di trasporto pubblico locale gestito da Atm sarà conservato e preservato nella sua intermodalità e che non saranno considerate ipotesi di cessioni di servizi attualmente offerti dalla stessa Atm". Un ordine del giorno, questo, che fa riferimento alla possibilità di mettere a gara il servizio del trasporto pubblico e i servizi ad esso connessi quando – a dicembre 2023 – scadrà il contratto di servizio che lega il Comune e Atm. Un testo che, in estrema sintesi, vuole scongiurare lo scenario di gare separate per servizi diversi. L’approvazione è avvenuta col voto di alcuni consiglieri di maggioranza. Arianna Censi, assessore comunale alla Mobilità, ha sottolineato all’Aula che l’ultima parola sulla gara spetta all’Agenzia del Tpl, da qui, a suo avviso, l’inutilità di votare l’ordine del giorno.

Gi.An.