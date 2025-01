Galleria, 100mila persone al giorno

L’incremento da record dei turisti a Milano è confermato anche da un dato stimato da Confcommercio: ogni giorno in Galleria Vittorio Emanuele passano oltre 100 mila visitatori, tra turisti, milanesi e city users. Nel 2019, ultimo anno dell’era pre-Covid, la stessa associazione dei commercianti aveva calcolato che nel Salotto transitassero 87 mila cittadini. L’incremento è evidente ma non deve stupire. L’aumento dei turisti si traduce subito in un maggior transito in uno dei luoghi simbolo della città, la Galleria, che negli ultimi anni ha visto il numero di grandi marchi della moda, e non solo, moltiplicarsi. I visitatori con grandi possibilità economiche per lo shopping, quindi, ormai hanno due tappe fisse: via Montenapoleone con il Quadrilatero della Moda e la Galleria.

Il dato fornito da Confcommercio è stato raccolto durante una commissione comunale sulle nuove linee guida del Comune sull’arredo nel Salotto. L’assessore al Demanio Emmanuel Conte sottolinea che "la Galleria è glamour negli ultimi tempi per le aste milionarie e per il successo con cui il Comune la utilizza per finanziare i servizi alla città, ma dal punto di vista programmatico c’è l’intenzione di prendersene cura a 360 gradi". La sovrintendente Emanuela Carpani spiega che le linee guida concordate con la Giunta sull’arredo del Salotto sono state pensate per "consentire di conservare un decoro che è il risultato di un linguaggio molto elegante e uniforme. Se introduciamo colori, materiali, disegni troppo dissonanti, uccidiamo il valore aggiunto di questo spazio, monumentale e commerciale allo stesso tempo". M.Min.