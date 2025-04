Nuovo galeone all’ex Parco Solari, torna la storica struttura ludica: “Vittoria dei bambini del quartiere”

Milano – La porticina dell’area giochi è ancora chiusa ma da fuori già si vede che “Il galeone“ del parco Don Giussani (ex Solari) è tornato. E i bimbi del quartiere già sognano di poterci di nuovo salire e giocare. Manca poco alla festa d’inaugurazione che sarà nelle prossime settimane, non appena verrà completata la posa della pavimentazione anti trauma. Una vittoria per tutti i cittadini che per mesi hanno chiesto che il gioco venisse rimpiazzato, dopo che la storica struttura ludica era stata rimossa dal Comune la scorsa primavera perché arrivata a fine vita e non più riparabile.

Lo scorso 12 ottobre, giorno di apertura di tutte le stazioni M4, a decine avevano riempito lo spazio rimasto vuoto con una marea di barchette di carta: un flash mob lanciato sulla social street “Abitanti intorno al Parco Solari“ “con intento non polemico, vogliamo solo puntare i riflettori e capire se è possibile riavere il gioco tanto amato dai piccoli”.

L’ostacolo era economico. “Problema risolto – fa sapere Fabrizio Delfini, assessore al Verde e all’Ambiente del Municipio 6 – grazie al sostegno dell’assessorato al Verde del Comune”. E così, nei giorni scorsi, il nuovo galeone ha attraccato. “Nei prossimi giorni – ha scritto su Facebook il presidente del Municipio 6 Santo Minniti – proseguiranno i lavori di pavimentazione e presto sarà tutto pronto per accogliere bambini e bambine. Un progetto speciale, voluto con forza dalla cittadinanza e reso possibile grazie all’impegno degli assessori Elena Grandi e Fabrizio Delfini, che hanno seguito ogni fase della realizzazione”. La porticina si aprirà con una grande festa.

“Che meraviglia”, uno dei commenti. “Siamo contenti del risultato”, aggiunge una residente. “Una battaglia dal basso. L’enorme numero di bambini che si è attivato per il galeone – conclude Niccolò Orlando, consigliere Pd – dimostra che la vittoria è soprattutto loro, protagonisti del futuro”.