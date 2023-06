Furto davanti all’hotel Prende i bagagli e scappa Arrestato dalla polizia

di Marianna Vazzana

Neppure il tempo di scaricare bagagli fuori da un hotel, che i ladri entrano in azione. E nella zona della stazione Centrale bisogna stare particolarmente all’erta. Lo ha provato sulla sua pelle un autista ncc, noleggio con conducente, italiano di 63 anni che martedì poco prima delle 18 ha parcheggiato l’auto davanti all’Excelsior hotel Gallia di piazza Duca d’Aosta accompagnando dei clienti. Ha tolto dal baule valigie e borse appoggiandole sul marciapiedi. Ed è stato un attimo: un giovane si è avvicinato ai bagagli, con mossa fulminea ha arraffato uno zaino ed è scappato, inseguito però dal conducente ncc che urlava chiedendo aiuto. La corsa e le grida hanno attirato l’attenzione di una Volante del commissariato Garibaldi-Venezia che è intervenuta bloccando il ladro: un marocchino di 22 anni con precedenti, che è stato poi arrestato per tentato furto aggravato.

E in 24 ore le forze dell’ordine sono intervenute per più furti e rapine. Alle 23.40 di martedì, un cittadino filippino di 67 anni è stato rapinato due volte mentre rientrava a casa in via Palmieri, zona Stadera. Un uomo gli si è affiancato mentre stava per raggiungere il portone di casa, chiedendogli "Dove abiti?". Il sessantasettenne non ha risposto; a un certo punto si è ritrovato immobilizzato, sorpreso alle spalle da quello sconosciuto che gli ha strappato la catenina d’oro dal collo e poi è scappato verso via Chiesa Rossa. La vittima ha provato a inseguirlo ma si è trovato a dover affrontare un secondo rapinatore che gli ha portato via il suo orologio digitale. A quel punto l’uomo ha chiamato la polizia, ora al lavoro per cercare di individuare i banditi. È stato invece rintracciato dai carabinieri uno dei due rapinatori che martedì a mezzogiorno hanno buttato a terra un turista americano di 22 anni in via De Cristoforis, zona Porta Nuova, rubandogli l’Apple Watch e la catenina d’argento.

I militari della stazione Moscova hanno avvistato uno dei due rapinatori poco dopo in piazza XXV Aprile, grazie alle descrizioni della vittima e dei testimoni; fondamentali anche i filmati delle telecamere della zona. Addosso aveva l’Apple Watch rubato. È un senegalese irregolare e con precedenti di polizia che in un primo momento risultava essere nato nel 2006 ma da un esame osseo è emerso che supera i 19 anni. Quindi è stato accompagnato a San Vittore con l’accusa di rapina in concorso.