Milano, furto nel condominio di Ignazio La Russa: rubati monili e altri preziosi

Milano – I ladri sono entrati in casa dalla terrazza interna al primo piano, forzando una porta finestra, e prima di fuggire hanno rubato monili, oggetti d’argento, penne e una cintura griffata.

Il furto è avvenuto mercoledì sera in un appartamento nello stesso condominio in via Baldissera, zona Porta Venezia, dove abita (in una diversa scala) anche il presidente del Senato Ignazio La Russa. A subirlo è stato un avvocato milanese, Piero Porciani, che oggi ha sporto denuncia alla polizia, commissariato Città Studi, dopo l’intervento della Scientifica per rilevare eventuali impronte.

“L’allarme è suonato attorno alle 20.30 - racconta - e in quel momento mi trovavo fuori casa. I ladri sono rimasti nell’appartamento per pochi minuti, hanno preso gli oggetti di valore che hanno trovato e poi sono scappati. Spero che si tratti di un banale furto per motivi economici e non legato alla mia attività professionale, visto che da sempre difendo poliziotti e carabinieri nei processi”.

Ad agosto dell’anno scorso, tra l’altro, un giovane era stato arrestato mentre cercava di rubare all’interno di un’auto parcheggiata in via Baldissera, davanti alla casa di La Russa. In quel caso erano intervenuti i militari del terzo reggimento Lombardia, personale di vigilanza fissa in presidio davanti alla casa della seconda carica dello Stato, che avevano bloccato il ladro allertando poi i carabinieri del Nucleo radiomobile.