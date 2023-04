Furti e danni, negozianti esausti "Subito un tavolo sulla sicurezza"

"Furti e danneggiamenti. Tra i commercianti cresce la preoccupazione, urge aprire un tavolo sulla sicurezza". Col susseguirsi di incursioni ai danni di negozi ed esercizi pubblici, la sezione locale di Confcommercio torna a sollecitare l’istituzione di un tavolo di confronto, a cura del Comune di San Donato, esteso alle forze dell’ordine e ai rappresentanti del tessuto produttivo. "Gli animi sono esacerbati, il problema va affrontato subito. Da mesi sollecitiamo un confronto con l’amministrazione locale. Intanto, furti e danneggiamenti si susseguono: tra gli esercenti si respira un clima di tensione", è lo sfogo della presidente locale di Confcommercio Caterina Ippolito.

Spaccate e incursioni sono in gran parte legate ai flussi di balordi che, col "repulisti" del boschetto di Rogoredo, hanno iniziato a gravitare su San Donato. Gruppi di persone che si muovono lungo la linea ferroviaria e si spingono fin nei quartieri più centrali della città, spesso alla ricerca di denaro.

E se nell’ultimo periodo si sono registrati anche furti negli appartamenti e ai danni delle auto parcheggiate, il settore che sta subendo i contraccolpi più pesanti è senz’altro il commercio. Sono già decine le spaccate che si sono verificate dall’inizio dell’anno in bar, pub, ristoranti e parrucchieri. Gli ultimi assalti risalgono al fine settimana, in una pizzeria delle Torri Lombarde e un ristorante di piazzale Supercortemaggiore. Non sono mancati casi, nei quali i ladri sono rimasti vistosamente feriti dopo essersi tagliati con le vetrate degli esercizi, andate in frantumi.

A volte i raid fruttano solo qualche spicciolo, a fronte di ingenti danni, ai quali i titolari delle attività si ritrovano a dover far fronte. "Torneremo a chiedere, in maniera ancor più decisa e risoluta, un confronto col Comune - annuncia Ippolito -. Non possiamo aspettare che la situazione precipiti ulteriormente". Il sindaco Francesco Squeri ha segnalato più volte il problema alla Prefettura. "E i controlli, per quanto possibile, sono stati potenziati - dice -. Lo dimostra l’arresto dei due ladri che sono stati individuati tra sabato e domenica, mentre tentavano un secondo assalto al ristorante Rare di piazzale Supercortemaggiore". Intanto, negli ultimi mesi le aree a ridosso della stazione ferroviaria e del terminal della metropolitana sono state oggetto di alcuni blitz da parte della Polizia di Stato.

