L’abbraccio di Milano a Luca Salvadori: maxi schermi e corteo di moto

Milano, 25 settembre 2024 – Una folla di amici e famigliari, i più stretti, all’interno della basilica di Santa Maria delle Grazie, preclusa a tv e fotografi, e una folla forse ancora più numerosa – diverse migliaia di persone – nel piazzale esterno stretta fra corso Magenta e il Cenacolo. Silenzio, lacrime, dolore per la vita promettente di un giovane campione di 32 anni spezzata su una pista durante una gara di moto. Così Milano, oggi alle due e mezza del pomeriggio, ha voluto dare l’ultimo saluto a Luca Salvadori morto nell’incidente dello scorso 12 settembre a Frohburg in Sassonia. L’omaggio forse più toccante al campione è stato il corteo delle moto organizzato in suo onore. La famiglia del pilota, in previsione dei tanti centauri che avrebbero presenziato alle esequie, aveva previsto d’accordo col Comune e con le forze dell’ordine, per non intasare corso Magenta, un’area parcheggio nella non lontana via XX Settembre. Su due maxi schermi è stato possibile, per tutte le persone che si trovavano fuori dalla basilica sotto la pioggia, seguire la cerimonia funebre. Fra i tanti amici di Luca presenti c’erano Jovanotti, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Red Canzian, Roby e Francesco Facchinetti. Ed è proprio sulle note delle canzoni di Jovanotti e Vasco Rossi – due big della musica italiana amati da Luca – che al termine della cerimonia è stata proiettata una clip di otto minuti con i momenti più belli della carriera sportiva del giovane campione.

La diretta streaming

Non è ovviamente mancata la diretta streaming dei funerali. Chi non è potuto venire a Milano, ha potuto seguirli sul canale Youtube su cui Luca Salvadori era solito pubblicare i video delle proprie gare. Il ragazzo era anche un apprezzato e seguitissimo youtuber e influencer con milioni di follower che lo seguivano con entusiasmo. Una scelta presa dalla famiglia, raccontata in un post: “Abbiamo cercato di interpretare quello che Luca significava per tutti voi. Il suo era un messaggio sempre positivo e di grandi valori che abbiamo ritenuto debba essere divulgato anche attraverso questa cerimonia. Vista la grande vicinanza e partecipazione ci è sembrato giusto dare la possibilità di salutare Luca sia all’esterno della basilica, con schermi esterni, sia attraverso una diretta streaming sul suo canale YouTube”.