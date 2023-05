Frutta e verdura nelle piscine di Milanosport

Sogemi e Milanosport hanno siglato oggi alla presenza della Vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo un protocollo di intesa per sviluppare nuove sinergie. La partnership tra le due società in house del Comune di Milano partirà a luglio con l’allestimento di un punto di ristoro “Foody Bistrot” in una delle piscine di Milanosport. Facendo seguito al primo progetto pilota, la partnership prevede nei prossimi mesi la definizione di un piano di diffusione del format “Foody Bistrot”.

Il presidente di Sogemi, Cesare Ferrero (nella foto), sottolinea che "inserirsi ancora di più all’interno del tessuto urbano e rafforzare le collaborazioni con le altre realtà cittadine è un obiettivo che stiamo perseguendo con convinzione". La presidente di Milanosport, Rosanna Volpe, si dichiara "soddisfatta" per la parneship con Sogemi.