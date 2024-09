Frenata decisiva. Il macchinista è tra gli esperti. Guida dal 2006

A sorprenderlo è stato non solo quella "scatola vuota" che gli si è palesata davanti inaspettatamente, ma anche il punto nel quale questo è accaduto. Quel tratto di ferrovia, infatti, è uno dei più conosciuti e battuti dai macchinisti per il semplice fatto che è a ridosso dell’ingresso della stazione Centrale, rappresenta la fine del percorso. Ecco, allora, che rispetto ad altri quel punto esatto sembra "pacifico", meno a rischio di sorprese. Il riferimento, come ovvio, è al macchinista che all’alba di ieri stava conducendo a destinazione il treno Trenord partito alle 4.56 da Domodossola e atteso proprio in Centrale alle 6.44. La "scatola vuota" è il container del treno merci che gli si è presentato davanti all’altezza di via Pallanza, in corrispondenza della stazione di Greco, poco prima, come detto, di arrivare nella principale stazione milanese. Di fronte a quella "scatola" ha avuto la prontezza di frenare, evitando che accadesse il peggio. Del resto il macchinista in questione ha 41 anni e guida i treni dal 2006, già da 18 anni. In Trenord è considerato un conducente esperto e la prova della sua perizia, secondo gli addetti ai lavori, è dimostrata anche dalla pronta risposta di ieri in reazione ad un pericolo imprevisto presentatosi in un punto meno prevedibile e meno critico di altri. Inevitabili, però, lo shock e lo spaesamento nei minuti immediatamente successivi all’accaduto. Ai responsabili di Trenord che lo hanno “preso in consegna“, accudito e accompagnato lontano dai binari, il macchinista 41enne, sposato ma senza figli, è apparso giocoforza sconvolto da quanto accaduto e bisognoso di sostegno. Saranno le indagini della magistratura, ora, a chiarire la dinamica dell’incidente in tutti i suoi aspetti ma per quanto ricostruito finora la pronta frenata del macchinista sembra essere stata decisiva a scongiurare che ci fossero conseguenze peggiori. "Nessuna delle 6 persone rimaste ferite versa in gravi condizioni. Una in codice giallo e 5 in codice verde" ha fatto sapere l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. "Ringraziamo il Padre Eterno che il deragliamento del treno merci è avvenuto un po’ prima dell’arrivo del treno di Trenord perché se fosse arrivato in contemporanea la situazione purtroppo sarebbe stata più drammatica" ha sottolineato il governatore lombardo, Attilio Fontana.