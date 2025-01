Forze dell’ordine insultate, centrodestra mobilitato: "A loro il nostro grazie"

Solidarietà alle forze dell’ordine dal presidente del Senato Ignazio La Russa (nella foto) e dal ministro del Turismo Daniela Santanchè dopo i “fatti di Capodanno“. La notte del 1° gennaio alcuni ragazzi avevano oltraggiato l’Italia e le forze dell’ordine dopo essersi arrampicati sulla statua di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo, pubblicando poi i video diventati virali soprattutto su TikTok. Nei giorni successivi le forze dell’ordine hanno identificato e deferito all’autorità giudiziaria 14 presunti responsabili, quasi tutti di origine nordafricana.

Ieri il presidente del Senato Ignazio La Russa è stato in piazza Duomo: "Ho voluto portare la mia solidarietà alle Forze dell’ordine e alle Forze armate impegnate – scrive su Facebook – dove, nei giorni scorsi, decine di stranieri, in gran parte nordafricani, si sono arrampicati su una statua e hanno insultato l’Italia, gli italiani e le nostre donne e i nostri uomini in divisa. A loro va la mia sincera gratitudine per l’impegno che anche in queste giornate di festa dedicano alla sicurezza di tutti noi".

Oggi alle 17 il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sarà in Questura, in via Fatebenefratelli, sempre per portare la sua "solidarietà". Per Santanchè "è fondamentale riconoscere e sostenere il lavoro di tutti gli uomini e le donne in divisa, specialmente in momenti di tensione come quello che abbiamo vissuto la notte di Capodanno. La loro dedizione e professionalità sono essenziali per mantenere l’ordine e la sicurezza, e non possiamo tollerare atti di violenza e odio nei loro confronti".