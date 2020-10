Milano, 12 ottobre 2020 - Un tocco di colore, sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 9 alle 19, in piazza Castello con Flor, prima edizione milanese della mostra-mercato florovivaistica che da oltre quindici anni è presente nel centro di Torino, organizzata dall’associazione società orticola del Piemonte Nonostante quasi tutti gli eventi floreali italiani siano stati annullati, Flor si è impegnata per aiutare a chi svolge la propria attività primaria con fiori e pianti.

“Abbiamo deciso di portare Flor a Milano per venire incontro alle numerose richieste dei florovivaisti lombardi- ha dichiarato Giustino Ballato, organizzatore di Flor e presidente di Orticola Piemonte- che durante quest’anno così drammatico non hanno avuto occasioni per incontrare in piazza il proprio pubblico di affezionati e green lovers”.

Alla manifestazione, gratuita ed aperta al pubblico, saranno presenti oltre 50 florovivaisti provenienti da tutta Italia, con una grande partecipazione di vivaisti milanesi e lombardi, che proporranno abbellimenti per spazi urbani, giardini, terrazzi e balconi, dalle piante succulente a quelle carnivore. Vi sarà un’ampia varietà di ogni tipo di orchidee, tillandsie, piante acquatiche e rampicanti, aromatiche e tropicali, piante da appartamento, da secco e da sole intenso, da ombra, bonsai, fioriture annuali, bulbose e graminacee e proposte più stagionali come le viole, i ciclamini, peperoncini di ogni genere, settembrini e rose rifiorenti; ortensie, aceri giapponesi e cornioli. Come da tradizione, Flor avrà uno spazio dell’oggettistica per il giardinaggio, bulbi vasi, sementi e prodotti naturali, decorazioni e spezie. Nel pieno rispetto delle restrizioni imposte per contrastare Covid 19, Flor Milano si svolgerà all’aperto e sarà garantito un ampio distanziamento tra un banco e l’altro per evitare assembramenti.