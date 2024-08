Finiti i lavori. Salotto green all’oasi Aironi

Il parco degli Aironi diventa un salotto in piena natura: nuovo arredo per il polmone e più sicurezza. Fine dei lavori da 35mila euro, messi sul piatto da Cernusco per il restyling. L’intervento sul primo anello ha visto gli operai installare una nuova recinzione metallica vicino alle "casette" e una staccionata in corten, l’acciaio speciale che resiste al tempo e che quando invecchia diventa rossiccio conferendo un tocco ideale al contesto. A completare il quadro, panchine e cestini per offrire relax ai visitatori e permettere a tutti di mantenere in ordine lo spazio. Ora manca solo l ‘ultimo tassello che vedrà tornare presto da queste parti giardinieri e agronomi per piantare siepi e arbusti fra uno steccato e l’altro, un cordone verde che appaga l’occhio in linea con l’architettura del posto. Bar.Cal.