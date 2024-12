Figli violenti tornano a molestare i genitori, riportati in carcere

Nonostante il provvedimento di allontanamento dell’abitazione familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai genitori, è stato sorpreso vicino alla loro casa e arrestato. È successo a Senago, a finire nei guai un 40enne italiano con precedenti di polizia. L’uomo era stato allontanato dalla casa dei genitori per alcuni episodi di violenza domestica che si erano verificati nei mesi scorsi, ma l’altra sera il 40enne, probabilmente pensando di restare impunito si è presentato alla porta dei genitori. È scattata immediatamente la telefonata alla centrale operativa del 112 e l’intervento dei carabinieri della locale stazione che hanno fermato l’uomo e dopo gli accertamenti in caserma l’hanno trasferito nella casa circondariale di Milano San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella stessa serata di venerdì 29 novembre, sempre a Senago, i carabinieri hanno arrestato un italiano di 43 anni, in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol. Anche in questo caso l’uomo, già noto per violenze fisiche e psicologiche ai danni dei familiari conviventi, si era recano dai genitori, li aveva minacciati per estorcere loro del denaro. L’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio e assicurato alla giustizia il figlio violento che ora si trova nel carcere milanese.

Roberta Rampini