Festival dell’adolescenza. Giovani protagonisti fra Pokemon e manga

Festival dell’adolescenza, giovani protagonisti fra Pokemon, razzo progettato dagli studenti del Politecnico, corso di manga e una riflessione sull’Europa: domenica all’Hub di Vimodrone e in diretta streaming per la kermesse dedicata ai ragazzi fra esperti e socialità. Una giornata ricca di appuntamenti al centro del programma: 70 eventi in 7 giorni in 12 centri dell’Est Milano. Tante le attività per giovani e adulti con un capovolgimento di ruoli: i figli insegnano ai genitori a farsi strada nel loro mondo per coglierne dinamiche e difficoltà. C’è stato anche un focus sulla proposta di legge per le "Quote generazionali", "obiettivo, garantire la presenza di under 35" nei posti di comando. A sostenere l’iniziativa che sta raccogliendo firme in tutto il Paese, Germano Lanzoni, attore de "Il Milanese imbruttito", testimonial della manifestazione. E oggi il Festival si trasferisce a Pessano. Nel pomeriggio si potrà giocare a bowling con il campione Massimo Brodolini, dalle 15 alle 18 al Bowling Martesana (via Provinciale 31). Mentre, domani, a Gessate ci sarà l’Escape Room sul gioco d’azzardo per evitare di cadere in trappola e imparare a uscirne. L’appuntamento è in Sala Stalun dalle 16 alle 18 (via Cittadella 14). Alle 20.30, a Pioltello, invece si rifletterà sul rapporto fra reale e virtuale in biblioteca (piazza dei Popoli, 1). Programma completo sul sito festivaladolescenza.it

Bar.Cal.