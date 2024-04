Festival della corsa, gare da 6 a 48 ore

Anche quest’anno Impossible Target, in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo, Iuta e Club Super Marathon Italia organizza la quarta edizione del Cinisello Balsamo Running Festival. Grande novità di questa edizione sarà la gara non competitiva 12x1 in programma per sabato con partenza all’alba, alle 6 del mattino. Ogni squadra, che vorrà partecipare, dovrà essere composta da 12 frazionisti, indifferentemente da donne e uomini, anche appartenenti a diverse società e associazioni, che dovranno assicurare la presenza continuata nelle 12 ore di gara anche semplicemente camminando. Le squadre con i 12 frazionisti, potranno essere composte da colleghi di lavoro, amici, genitori, la partecipazione è libera e ciò che conta è lo spirito aggregativo della squadra.

La manifestazione inizierà venerdì, è organizzata da Impossible Target Asd ed è inserita nel calendario nazionale Iuta 2024 di Ultramaratona. Il ritrovo è al centro polisportivo Scirea in via Cilea, 50. Nel dettaglio si correrà per la gara di 6 ore, 12 ore, 24 ore, 48 ore, per la 100 miglia e i 100 chilometri e, ovviamente, per la nuova gara 12x1 ora. L’anno scorso hanno partecipato 312 iscritti e, al traguardo, ne arrivarono 275. Tanti gli amici del "Cinisello Running Festival", che hanno già confermato la loro partecipazione e non vedono l’ora di iniziare a correre per ore al campo di via Cilea. Tra gli iscritti c’è, ad esempio, Gaetano Campana, il presidente di Adda Running Team, che ha voluto fortemente festeggiare con i cinisellesi il suo prestigioso traguardo, fatto da cento competizioni tra maratone e ultramaratone. "Ha scelto di farlo in maniera fortemente ‘ultra’, iscrivendosi alla 48 ore", hanno annunciato gli organizzatori della kermesse sportiva. Alla partenza, allo Scirea, non mancherà neanche la campionessa Lorena Brusamento, maglia azzurra per l’ultramaratona. "Sarà al Cinisello Balsamo Running Festival e ne siamo particolarmente onorati perché lei, prima ancora di essere una grande sportiva, è una bellissima persona".

