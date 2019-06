Milano, 2 giugno 2019 - Milano celebra la Festa della Repubblica. Si è tenuta questa mattina in piazza del Duomo la cerimonia dell'alzabandiera. Di fronte alle Forze Armate, oltre al prefetto di Milano, Renato Saccone, erano presenti anche il sindaco, Giuseppe Sala, il questore, Sergio Bracco, numerosi ufficiali dei corpi militari e rappresentanti del mondo civile, come il rettore del Politecnico, Ferruccio Resta. A margine della cerimonia, il primo cittadino ha detto: "È chiaro che dobbiamo continuare a credere nei valori che la Repubblica ha espresso, non è mai finita. Milano da questo punto di vista ritengo sia un esempio di ottima gestione democratica". "Fa piacere - ha osservato ancora - che ci sia tanta gente. Vuol dire che certi simboli ancora funzionano e che i cittadini sono ancora attaccati al ricordo e alla valorizzazione di certi momenti. Giornata importante, bello il messaggio di Mattarella che è stato letto".

Sala, come tradizione, ha accolto poi i milanesi e i turisti nel suo ufficio di Palazzo Marino: la sede del Comune resterà aperta per tutta la giornata per visite gratuite. Sul suo tavolo, presenti diversi dossier: quello della Scala, quello della candidatura olimpica e la programmazione finanziaria 2019-2021. Il sindaco ha inoltre mostrato a cittadini e cronisti il rendering del nuovo grattacielo di A2A, che verrà costruito in prossimita' dello scalo di Porta Romana. Nel pomeriggio, invece, si terranno due momenti musicali: alle 15.30 il concerto della Banda Musicale della Polizia Locale di Milano, mentre alle 17.30 sarà la volta del concerto della Civica Orchestra di Fiati.

Non solo visite a Palazzo Marino. Sempre oggi, per l'iniziativa nazionale della 'Domenica al museo', sono aperti e gratuiti tutti i musei civici. Ingresso speciale, invece, al Castello Sforzesco: nelle prime due settimane di apertura "Leonardo mai visto" - il programma di mostre e iniziative allestite presso il Museo d'Arte Antica del Castello Sforzesco sino al 12 gennaio 2020 per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci - ha già richiamato oltre 25mila visitatori. Per questo, prevedendo domenica 2 un'affluenza straordinaria, il Comune di Milano e Civita (coproduttore della mostra) hanno deciso di prolungare eccezionalmente l'orario di apertura del Museo di Arte Antica sino alle ore 19 (con chiusura della biglietteria alle ore 18.30). Il biglietto ridotto a 5 euro garantisce l'ingresso a tutti i Musei del Castello, ma l'estensione dell'orario riguarda solo il Museo d'Arte Antica, mentre resta invariato l'orario di apertura al pubblico degli altri musei, compreso il Museo della Pietà Rondanini, con ultima possibilità di accesso alle ore 17.00.

VARESE - Cerimonia dell'alzabandiera, a Varese, anche per il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che ha fatto un appello ai ragazzi, invitandoli ad "aver fiducia nelle istituzioni e nella politica" a "credere nella politica, perché se non ci fosse la politica non esisterebbe la democrazia". Fontana ha voluto ringraziare i sindaci presenti "per la passione e l'impegno che ogni giorno mettono in campo per amministrare le loro comunità".

