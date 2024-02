Oggi è la Festa del gatto: perché è il 17 febbraio? Storia, significato e gli eventi da non perdere a Milano

Amanti dei gatti, unitevi. Oggi è la Giornata Nazionale del Gatto, che si festeggia – come da tradizione – ogni 17 febbraio. Ma perché proprio questa data? Le motivazioni sono diverse: c’entrano i numeri, le stelle e alcune peculiarità dei felini. Febbraio è infatti il mese dell'Aquario, un segno che ha caratteristiche affini a quelle universalmente riconosciute ai gatti. L'Aquario è infatti dominato da Urano, protettore degli spiriti liberi e anti-convenzionali. Collegata alla data del 17 febbraio c’è anche una questione numerica. C'è infatti chi ricorda che il numero romano diciassette (XVII) abbia come anagramma "VIXI", che in latino significa "ho vissuto". Ed il gatto – per tradizione – ha a "disposizione" ben sette vite. La scelta del 17 è anche ricollegata a una credenza dei paesi nordici, dove il 17 è un numero che porta buona sorte, nell'accezione "vivere una vita per sette volte".

Scrittori, cantanti, scienziati: non si contano gli appassionati del mondo felino (da Freddie Mercury ad Anna Magnani passando per Fernanda Pivano). Ma come festeggiare questa giornata dedicata ai quattrozampe con coda e vibrisse? Anche quest’anno a Milano e in Lombardia non mancheranno iniziative ed eventi per celebrare al meglio questa ricorrenza. In particolare tornano per il 2024 gli appuntamenti della rassegna la “Città dei Gatti” (che si svolge tra il capoluogo meneghino, Vigevano e Roma).

Quest’anno il tema scelto è tutto rosa: sono infatti le gatte le vere protagoniste indiscusse, a partire dalle protagoniste di fumetti e cartoni animati di successo, da Catwoman amica-nemica di Batman alla raffinata Duchessa degli “Aristogatti”, dalla Gatta Nera che accompagna Spider-Man alla squinternata Krazy Kat fino alla doppia arte di Gino Paoli, che oltre aver cantato “La gatta” l’ha anche mirabilmente illustrata di suo pugno. Il tutto declinato attraverso una mostra, tanti appuntamenti con esperti di cultura felina, laboratori dedicati ai più piccoli, tour cittadini alla scoperta delle colonie feline e il tradizionale FELIWAY Concerto in Miao dedicato alla musica.

Ecco il programma

Sabato 17 febbraio 2024, dalle 10.30 OPEN DAY MONDO GATTO Via Schievano, 15 – Milano La Città dei Gatti si apre con open day al gattile di Mondo Gatto con una raccolta pappe e la possibilità di incontrare e coccolare gli ospiti del gattile.

17 febbraio – 17 marzo 2024 MOSTRA “C’ERA UNA VOLTA UNA GATTA…” WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano Viale Campania, 12 – Milano Ingresso libero

Sabato 17 febbraio, alle ore 16.00, si inaugura la mostra “C’era una volta una gatta…” allestita presso WOW Spazio Fumetto – Museo del Fumetto di Milano (Viale Campania 12): un percorso dedicato a tutte le gatte che in oltre 100 e più anni di fumetto e cartoni animati hanno fatto le fusa dagli schermi e dalle pagine di importanti serie, ora come protagoniste indiscusse ora come compagne di viaggio di supereroi.

Sabato 17 febbraio 2024, ore 21.00 FELIWAY CONCERTO IN MIAO Ospite d’onore Elisabetta Viviani WOW Spazio Fumetto Viale Campania, 12 – Milano

Ingresso libero fino a esaurimento posti

FELIWAY CONCERTO IN MIAO è ormai l’appuntamento tradizionale che celebra la Città dei Gatti nel giorno più importante del calendario miciesco, ossia la Giornata Nazionale del Gatto. Quest’anno lo spartito si colora di rosa per tracciare il suo percorso al femminile. In programma brani musicali dal repertorio classico e leggero. Ospite d’onore del concerto sarà la mitica Elisabetta Viviani, presentatrice, attrice e voce amatissima dal grande pubblico soprattutto per la sua interpretazione della storica sigla di Heidi, che aprirà il programma con l’inno di questa edizione: “La Gatta” di Gino Paoli.

Martedì 20 febbraio, ore 21.30 – appuntamento on-line LA CITTA’ DEI GATTI DIGITAL: DALLA PARTE DELLE GATTE Violenza sugli animali e violenza sulle persone: esistono correlazioni? Speciale “Bestia… che giovedì!” on-line sulla pagina Facebook di Bestia … che giovedì! Tra le tante novità del 2024 ritorna “La Città dei Gatti DIGITAL”, la versione on line dell’evento. Accanto agli incontri in presenza, infatti, molti altri potranno essere seguiti, il martedì alle 21.00, sulla pagina Facebook di “Bestia... Che giovedì” e de “La Città dei Gatti”.

Sabato 2 marzo, ore 16.30 I GATTI NELL’ARTE WOW Spazio Fumetto Viale Campania, 12 – Milano Ingresso libero Da sempre la magia del gatto ha sedotto artisti e poeti e la mostra in corso al Wow ne è un esempio: in più di un caso le opere esposte non sono semplici disegni ma racconti intrisi di poesia e dolcezza. Seduttivi e magici! Per non parlare poi degli artisti che si sono ispirati ai mici. Il gruppo dei Gatti Spiazzati ci porterà in un immaginifico tour alla scoperta dei gatti nell’arte. Al termine verrà presentato il volume “I gatti nell’arte” di Desmond Morris (Johan & Levi Editore). Desmond Morris Zoologo ed etolo, pittore surrealista è autore del volume “La scimmia Nuda” (1967) fondamentale per la sociobiologia. La scimmia nuda è, infatti, il primo studio di un etologo sull’animale uomo.

Martedì 5 marzo, ore 21.30 LA CITTA’ DI GATTI DIGITAL: IL BENESSERE FELINO ANTEPRIMA de GLI STATI GENERALI DELLA MICIZIA 2024 Dalla medicina tradizionale alle nuove tecnologie: question time veterinario Speciale Bestia… che giovedì!

Giovedì 7 marzo, ore 21.30 IL MONDO E’ GATTO - LA SEDUZIONE MIAGOLA Bestia … che giovedì! - Appuntamento on-line su youpet.it Sabato 9 marzo, ore 17.00 IL BENESSERE FELINO - GLI STATI GENERALI DELLA MICIZIA 2024 WOW Spazio Fumetto Viale Campania, 12 – Milano Ingresso libero Al convegno, dedicato al benessere animale, parteciperanno veterinari, amministratori locali e i responsabili di alcune colonie feline milanesi e romane.

Domenica 10 marzo dalle ore 12.00 Incontro con la Gattara del Castello LA MILANO GATTARA Tour nella Città dei gatti con i Gatti Spiazzati. Per informazioni consultate il museowow.it o Lacittadeigatti.it o contattate il numero 338.5498695. Offerta libera

Sabato16 marzo dalle ore 16,00. Passeggiata conviviale al parco Trotter LA MILANO GATTARA Tour nella Città dei gatti con i Gatti Spiazzati. Per informazioni consultate il museowow.it o Lacittadeigatti.it o contattate il numero 338.5498695. Offerta libera

Domenica 17 marzo ore 17,00 CINE… MICI - Il cinema cura Proiezione docufilm “Roma, Mamma gatta” di Gaetano Amalfitano WOW Spazio Fumetto Viale Campania, 12 – Milano Ingresso libero Accanto al fumetto e la musica non poteva mancare il cinema: in collaborazione con Medicinema e Gaia animali e ambiente chiuderà “La Città dei gatti 2024” la prima proiezione milanese di un docufilm dedicato ai gatti romani. Realizzato da Gaetano Amalfitano, “Roma mamma gatta” è un viaggio alla scoperta della realtà delle colonie feline romane, tra le più grandi d’Europa, e la vita e il mondo delle gattare della Capitale.

Metropolitano Niguarda di Milano. I LABORATORI DI WOW SPAZIO FUMETTO Domenica 18 febbraio WOW Spazio Fumetto Mystery Cat (dai 7 anni) Tutte le domeniche dalle 15,30 alle 17.00 Arrivano i laboratori misteriosi a WOW Spazio Fumetto! Orario: 15.30 – 17.00 Costo: 12€ (Materiale incluso)

Domenica 25 febbraio WOW Spazio Fumetto Super gatti! (Dagli 8 anni )

Quali grandissimi supereroi protagonisti del mondo del fumetto hanno delle fattezze feline? Divertiamoci insieme a disegnare questi fantastici personaggi e scopriamo tutti i trucchi per realizzarli al meglio e tantissime curiosità sulla loro creazione. Orario: 15.30-17.00. Costo: 12€ (Materiale incluso)

Domenica 3 marzo WOW Spazio Fumetto Mystery Cat! (dai 5 anni) Arrivano i laboratori misteriosi a WOW Spazio Fumetto! Orario: 15.30- 16.30. Costo: 12€ (Materiale incluso)

Domenica 10 marzo WOW Spazio Fumetto Kemonomimi (da 11 anni) Popolano i Manga e gli Anime più amati, sono personaggi umanoidi che colpiscono l’immaginario dei lettori con le loro caratteristiche animalesche; in questo laboratorio di disegno ci divertiremo insieme a creare un personaggio manga kemonomimi! Sei pronto ad aggiungere le orecchie feline ai tuoi personaggi manga? Orario: 15.30-17.00. Costo: 12€ (Materiale incluso)

Domenica 17 marzo WOW Spazio Fumetto Mistery Cat (dai 7 anni) In occasione de La Città dei Gatti, scopriremo i simpaticissimi a-mici dei nostri personaggi preferiti. In questo laboratorio scopriamo come disegnare alcuni personaggi magici. Sono un gatto nero e un gatto bianco, consiglieri della principessa della Luna e le sue fedeli amiche, hanno due caratteri molto diversi: una è giudiziosa e responsabile e l’altro