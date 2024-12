Festa di luci e di colori. Natale dà spettacolo

Un Babbo Natale in rosso su un cavallo a dondolo “d’oro”, luminarie giganti a forma di pacco dono e stella cometa, l’ormai tradizionale braciere delle feste a fianco del chiosco, punto di ritrovo ogni sera di tanti cittadini, soprattutto ragazzi e giovani. Una birra o una bevanda calda in mano, e quattro chiacchiere al calore della fiamma. Si conferma uno dei più “scenografici” della zona l’allestimento del Natale inzaghese, che ha come cuore una piazza Maggiore vestita a festa e sarà scenario, di qui alla vigilia, di tanti momenti di ritrovo. Il calendario predisposto da Comune, Pro loco, commercianti e associazioni è già partito e prosegue. Ieri è stato inaugurato l’albero dei doni nella chiesa di San Rocco e aperta la tradizionale mostra di presepi. Immancabile la postazione “biglietto personalizzato” dei Bonora Brothers, la celebre coppia di illustratori e grafici inzaghesi orgoglio del borgo.

La festa prosegue venerdì 13: dalle 19,30 “Auguri di Natale in musica” all’On the Road Cafè, con i ragazzi del “Sabato per voi” e a cura dell’associazione “Le ali dell’allodola – Famiglie oltre noi“. Sempre venerdì, dalle 20 alle 22, ci si trova alla sala corsi del centro De Andrè per una serata di composizioni natalizie. Alle 21, stesso luogo, “80 anni dopo è ancora Natale con gli occhi di Guareschi”.

Altro fine settimana di festa il 14 e il 15: mostra fotografica con foto inedite dell’archivio Appiani, letture natalizie, laboratori con i bambini. Alle 11 del sabato brindisi natalizio in piazza con l’amministrazione comunale. Fra le iniziative domenicali “Natale in piazza” con il Cai, giochi per bimbi con il Mago Guarnori, “Il paese dei balocchi” in oratorio e, alle 15,30, in piazza, “Christmas carol and gospel” a cura del gruppo vocale Rythm and voice. Con l’avvicinarsi alla festa il 21 e 22, il paese si vestirà del clima dell’attesa: giro in carrozza, canzoni natalizie, postazioni per letterine natalizie. Il 22 alle 15 il presepe vivente itinerante partirà dalla piazzetta della Fondazione Sacra Famiglia per concludersi all’oratorio San Luigi e Domenico. Il 23 e il 25, in piazza Maggiore, l’arrivo di Babbo Natale con il trattore.

Monica Autunno