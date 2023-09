Festa dello Sport a Pero: associazioni in vetrina fra esibizioni e giochi

Seconda edizione, oggi e domani, domenica 1° ottobre per la Festa dello sport a Pero. Organizzata dal Comune, con la collaborazione di Ats Palestre Pero, parrocchia dei santi Filippo e Giacomo di Cerchiate e Pero Sporting Club la festa riunisce le associazioni sportive per un weekend di eventi e giochi. Si comincia oggi alle 9.30 con "Insieme su 2, 3, 4 ruote", il ritrovo è in piazza Visitazione per la consegna delle pettorine. Con bici, monopattini, passeggini, si percorrerà la nuova Green Line fino al Parco Risorgimento, dove avverrà l’inaugurazione della pista di pump track con il campione di trial Kevin Lentini.