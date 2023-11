Ferragni dona il sangue: "Salviamo vite umane"

Distesa sul lettino del Policlinico di Milano, una flebo sul braccio sinistro e il segno della vittoria con la mano destra. Così Chiara Ferragni ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere diventata una donatrice di sangue.

"Da tempo – ha scritto l’imprenditrice digitale sui social – volevo diventare donatrice di sangue, oggi finalmente ho fatto la mia prima donazione". Il gesto di Ferragni arriva a un mese dal ricovero del marito Federico Lucia, conosciuto da tutti come Fedez, per due ulcere con emorragia risolte proprio grazie alle trasfusioni di sangue. "Grazie a tutti i donatori – ha sottolineato Ferragni su Instagram – per aver salvato la vita di migliaia di persone, compresa quella di mio marito. Sono orgogliosa di esserlo diventata anche io".

"Donare – ha spiegato l’influencer – è un piccolo gesto che però tanto piccolo non è: una singola donazione aiuta come minimo tre pazienti riceventi (ogni sacca viene divisa in plasma, piastrine e globuli rossi) e il sangue donato aiuta anche la ricerca verso moltissime malattie".

"Donare sangue – continua il post di Ferragni – ha dei vantaggi anche per il donatore: ad ogni donazione vengono fatti diversi screening di medicina preventiva. Si dà per scontato che gli ospedali abbiano sangue a disposizione, ma mi è stato detto che invece spronare la gente a donare è importantissimo perché c’è sempre più bisogno".

L’appello di Ferragni era stato anticipato dallo stesso Fedez all’indomani della dimissione dall’ospedale: "Donare è importante – aveva detto - Senza i donatori non sarei qui". Dopo quelle parole l’Avis segnalò una pioggia di nuove adesioni. Visti i numeri del post di ieri di Ferragni - oltre 360mila like - c’è da scommetere che si ripeterà.

