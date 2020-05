Milano, 4 maggio 2020 - Fase 2 dell'emergenza coronavirus al via: nessun assembramento ma una fila di un centinaio di persone si è creata alla Stazione Centrale di Milano per passare i controlli prima di accedere al treno delle 7.10, il primo dei tre Frecciarossa che oggi collegano la città con Roma e terminano a Napoli. Si è trattato di una fila ordinata e distanziata che si è creata per l'attenzione degli addetti alla verifica delle motivazioni dei passeggeri e per il controllo della temperatura. Il treno è quindi partito con soli 4 minuti di ritardo e senza che si registrasse alcun problema.

Da oggi, oltre ai comprovati motivi di lavoro e per urgenti motivi sanitari si può infatti viaggiare extra regione anche per tornare alla propria residenza. Al momento, non risulta che sia stato respinto nessuno ai controlli. Il treno è quasi pieno: sul sito di Trenitalia sono infatti ancora in vendita alcuni biglietti per questo e per gli altri due treni della giornata. Per consentire di mantenere le distanze di sicurezza e quindi l'alternanza del posto è stato comunque messo in vendita solo una parte dei posti disponibili.

Alle 10.25, invece, il treno per Napoli che ha ricevuto più prenotazioni, ma molti dei passeggeri sono arrivati in stazione un'ora prima. I poliziotti stanno anche ricordando a chi viaggia le indicazioni del Presidente della Regione Campania,Vincenzo De Luca, che prevede un periodo di isolamento all'arrivo nella sua Regione, ma anche il divieto di tornare in Lombardia se non per motivi di urgenza o di lavoro stringenti. Al momento la maggior parte dei passeggeri sono giovani, per lo piu' studenti universitari.