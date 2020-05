Mialno, 8 maggio 2020 - Sono arrivati in tre, marito, moglie e suocera, a bordo di un furgoncino da Milano alla loro seconda casa a Crocemosso, nel Biellese, violando le disposizioni del Dpcm in materia di spostamenti fuori dai confini regionali. Ieri pomeriggio i carabinieri di pattuglia hanno notato movimento nell'abitazione normalmente chiusa ed hanno scorto il furgone parcheggiato in cortile.

I militari, accertato tramite il numero di targa del mezzo che la famiglia è residente in Lombardia, sono intervenuti, contestando l'inosservanza delle norme del decreto e chiedendo spiegazioni. I tre per provare giustificarsi hanno raccontato di aver raggiunto il Biellese dopo essere stati avvertiti dai vicini di casa che avrebbero sentito un forte odore di gas. I carabinieri, a quel punto, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno accertato che l'impianto del gas funzionava perfettamente.

La famiglia è stata multata per inosservanza dei provvedimenti adottati per il contenimento della "Pandemia" del Cocid-19 e denunciato all'autorita giudiziaria per falsa attestazione.