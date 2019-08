Milano, 7 agosto 2019 - Era vestito di scuro e in mano teneva una siringa. Dentro a una farmacia di piazza Bonomeli ci è entrato così. Poi ha minacciato la commessa e si è fatto consegnare l'incasso di 150 euro. È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 16.50, in una farmacia di piazza Bonomelli. Gli agenti della Polizia di Stato hanno raggiunto il responsabile del gesto in serata, verso le 22, e lo hanno denunciato in stato di libertà.

L'uomo, un clochard di 58 anni, poi avrebbe raccontato le ragioni del suo gesto, ammettendo di aver commesso la rapina per comprare della droga, con il denaro ottenuto.