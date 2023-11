Torna "Farmacia per i bambini": il progetto della Fondazione Francesca Rava. Ecco come partecipare

Milano – Undicesima edizione dell'iniziativa nazionale "Farmacia per i bambini" promossa dalla Fondazione Francesca Rava insieme al Network Kpmg, dedicata alla sensibilizzazione sui diritti dei minori e alla raccolta di farmaci. Dal 17 al 24 novembre, in 380 farmacie della Città metropolitana di Milano e 2.780 in tutta Italia, è possibile acquistare e donare farmaci da banco, alimenti per l'infanzia e prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria, grazie anche al contributo di 5mila volontari e volontarie. Le confezioni acquistate saranno consegnate ai volontari e alle volontarie della Fondazione e donate agli oltre 950 enti che aiutano i minori e le famiglie in difficoltà in Italia e all'ospedale St Damien, unico pediatrico di Haiti.

Anche per questa edizione, il tema cardine sarà all'insegna della sostenibilità. "One Planet, One Health". "In questi dieci anni – spiega Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava – abbiamo potenziato il progetto 'In Farmacia per i bambini', con attività di formazione sulla sostenibilità sociale e ambientale e sui disturbi mentali che affliggono i più giovani. Abbiamo anche aperto un nuovo Punto Pediatrico, una farmacia di strada a Baranzate, una a San Giovanni in Persiceto. E abbiamo dato vita all'iniziativa 'Il farmaco sospeso', che ci ha permesso di continuare a donare migliaia di prodotti per all'infanzia. Quindi, se uniamo le forze, tutti insieme possiamo contribuire al raggiungimento dell'obiettivo numero 3 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite: salute per tutti, a tutte le età, con il farmacista al centro, sentinella del bisogno e prima risposta nel territorio".

Il progetto è sostenuto anche da Regione Lombardia. "Facciamo un appello ai milanesi e alle milanesi - dichiara l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - affinché, ancora una volta, dimostrino generosità e attenzione verso un tema che è diventato sempre più pressante nella nostra città e nel nostro Paese: quello della povertà minorile. Grazie alla Fondazione Rava e alla preziosa collaborazione delle tantissime farmacie del territorio siamo certi di poter intercettare capillarmente i potenziali donatori e raggiungere un risultato di raccolta che possa soddisfare le esigenze di tipo sanitario di tante famiglie in difficoltà".

Accanto alla Fondazione ci sarà anche Glovo, la più grande piattaforma di consegne in Italia, che si occuperò direttamente della raccolta e consegna dei farmaci in molte città, tra queste c'è anche Milano.